Собянин объяснил, как москвичи будут платить налоги на недвижимость в 2020 году

Москва, 27 июля. Власти Москвы в 2020 году не будут проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Москвичи будут платить налоги по кадастровой стоимости их собственности за 2018 год. Градоначальник отметил, что закон позволяет прибегнуть к такому способу расчетов, однако с учетом тех показателей, которые существовали на 1 января.

«То есть в кадастровой оценке 2020 года. невозможно учесть влияние пандемии Covid-19, о которой 1 января еще никто и не слышал», — говорится на персональном сайте мэра.

По словам Собянина, предварительные расчеты показали, что кадастровая стоимость жилья и коммерческой недвижимости в городе должна была вырасти приблизительно на 3%, передает РИАМО.

«Кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на постковидном рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию», — заявил Собянин.

Он добавил, что принятое решение позволит горожанам сэкономить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, а предпринимателям — от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.