В Москве за сутки выявили 694 случая коронавируса

Москва, 27 июля. Медики за минувшие сутки выявили 694 новых случая коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 238 641. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что новые случаи опасной инфекции также были выявлены в Московской области — 139 за сутки. Кроме того, там за прошедшие сутки выздоровели 284 пациента. Общее число горожан, успешно поборовших опасное заболевание, достигло 45 536 человек, передает РИАМО.

Отмечается, что в Подмосковье за время пандемии более миллиона человек прошли ПЦР-исследование на определение коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе за минувшие 24 часа выявили 69 новых случаев коронавируса. С начала пандемии опасное заболевание было диагностировано у 3329 горожан. На сегодняшний день 1979 человек выписаны после полного выздоровления, 21 пациент скончался, передает «Газета Кемерова».

Всего за сутки в РФ выявили 5635 случаев коронавируса. Выздоровели 3079 человек, скончались 85 пациентов.