В аэропорту Шереметьево возобновил работу международный терминал D

Москва, 27 июля. Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу с понедельника. Отмечается, что он был закрыт еще 1 апреля из-за прекращения авиасообщения с другими странами в связи с пандемией.

Воздушная гавань Шереметьево полностью готова к восстановлению международных авиаперевозок с соблюдением всех мер безопасности и защиты здоровья пассажиров, а также гостей аэропорта.

Подчеркивается, что с 27 июля автобусы №817, №851, №н1 вновь начнут подъезжать к терминалу D. Ранее маршруты были изменены из-за закрытия терминала, передает РИАМО.

Напомним, что регулярные международные авиарейсы Россия возобновит с 1 августа. Подобные пассажироперевозки будут осуществлять аэропорты столичного авиаузла, Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми для российских путешественников откроются Великобритания, Турция и Танзания.