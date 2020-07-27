Бесплатные спортивные мастер-классы будут проводить на ВДНХ до конца лета

Москва, 27 июля. Бесплатные спортивные мастер-классы и тренировки будут проводить с 28 июля на веранде Дома культуры ВДНХ в Москве. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Дом культуры ВДНХ расширил перечень бесплатных занятий, которые помогут укрепить тело и дух столичных жителей. Уже сегодня горожанам доступны мастер-классы по танцам и хатха-йоге, передает РИАМО.

«Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 19.00 и по воскресеньям с 10.00», — говорится в сообщении.

Ряд предложенных упражнений будет отличаться высокой интенсивностью и проходить в формате кардиореспираторной тренировки. Также участникам будут доступны упражнения для улучшения растяжки.

Спортивные мастер-классы рассчитаны на один час. Присутствовать одновременно на них смогут не более 30 человек. Запись на тренировку можно сделать онлайн, а ознакомится с расписанием занятий можно на сайте ВДНХ, передает «Вечерняя Москва».