В Москве за сутки выздоровели 264 пациента с коронавирусом

Москва, 27 июля. Медики за минувшие сутки вылечили еще 264 пациента с коронавирусом в Москве. С начала пандемии опасное заболевание успешно побороли почти 174 985 человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра напомнила, что после выздоровления все пациенты проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме. Переболевшие коронавирусом горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа жертвами опасного заболевания стали 13 пациентов. Общее число летальных случаев за время пандемии достигло 4411.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением, передает РИАМО.