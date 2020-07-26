В Химках эвакуировали жителей трех домов из-за угрозы взрыва

Москва, 26 июля. Спасатели эвакуировали жильцов трех домов в Химках из-за анонимного сообщения о «минировании». Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника ФАН, речь идет об угрозе взрыва в жилых домах №7, 9 и 15 на улице Зеленой. Отмечается, что для обеспечения безопасности местных жителей было принято решение об их эвакуации.

В настоящее время на месте ЧП работают правоохранительные органы, сотрудники экстренных служб столицы и кинологи.

Ранее ФАН сообщал, что специалисты проверяют информацию о «минировании» в аэропортах Москвы, Петербурга и Краснодара.