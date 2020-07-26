В Москве коронавирус за сутки выявили у 683 человек

Москва, 26 июля. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 683 человек в Москве. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 237 947. Об этом свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день жертвами коронавируса стали 13 269 человек в России, в том числе 77 за минувшие 24 часа.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве. На втором месте находится Свердловская область — 241 и Ханты-Мансийский автономный округ — 192 случая.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, что за минувшие сутки в городе успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений 306 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, увеличилось до 174 721, передает РИАМО.