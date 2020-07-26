Собянин рассказал о постепенном восстановлении торговли в Москве

Москва, 26 июля. Торговля постепенно восстанавливается после введенных из-за коронавируса ограничений в Москве. На минувшей неделе объемы продаж в столице превысили показатели аналогичного периода 2019 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Градоначальник подчеркнул, что сфера торговли пережила непростые времена, однако сегодня она постепенно возвращается в привычное русло.

«Если взять неделю к неделе прошлого года, то прошедшая неделя этого года по объему превысила объемы 2019 года», — заявил Собянин.

На сегодняшний день, по словам мэра, в системе торговли задействованы более миллиона москвичей. Он отметил, что работники торговли проявили себя наилучшим образом во время пандемии коронавируса. При этом Собянин подчеркнул, что ажиотажного спроса на продукты или паники во время эпидемии не было, передает «Вечерняя Москва».