Москвичам доступны две новые услуги ПФР во всех городских офисах «Мои документы»

Москва, 24 июля. Москвичи могут получить сведения о трудовой деятельности из индивидуального лицевого счета и оформить справку о статусе предпенсионера во всех городских офисах «Мои документы». Об этом сообщается на официальном& сайте мэра столицы.

Теперь горожанам доступны две новые услуги. По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, пилотный проект начал работать 15 июля, к нему присоединились все 11 центров.

«Получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, и справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста горожане могут во всех московских офисах «Мои документы», — подчеркнула вице-мэр.

Чтобы получить услугу, необходимо предоставить сотруднику МФЦ паспорт, госпошлину за нее платить не нужно. Обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации в Москве.

Ранее были названы самые востребованные услуги столичных центров «Мои документы», пишет «Вечерняя Москва». Более 2,8 миллиона человек обратились в них за получением услуг в сфере социальной защиты населения. Самыми популярными оказались услуги по предоставлению ежемесячного пособия на ребенка.

В пресс-службе ГУ отделения ПФР по Москве и Московской области накануне рассказали, что московским и подмосковным семьям перечислили 29,9 миллиарда рублей ежемесячных выплат на детей до трех лет и единовременных выплат на детей в возрасте 3-16 лет. Всего выплаты поступили 2 202 665 семьям, уточняет РИАМО.