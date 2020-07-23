Режим самоизоляции для пожилых продлили в Подмосковье до 9 августа

Москва, 23 июля. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлили до 9 августа в Подмосковье. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В документе говорится, что указанные горожане должны самоизолироваться по месту проживания или в любых других помещениях, в том числе в загородных домах.

«За исключением случаев покидания места проживания в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе», — сказано в документе.

Подчеркивается, что данная мера может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, от работы которых зависит нормальное функционирование предприятий, передает РИАМО.

Городские власти призывают людей преклонного возраста соблюдать осторожность и не пренебрегать мерами безопасности.