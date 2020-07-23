Собянин рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Москве

Москва, 23 июля. Вакцинация горожан от коронавируса начнется в Москве, как только вакцина будет готова и зарегистрирована. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Градоначальник добавил, что на сегодняшний день почти 50 тысяч жителей столицы записалось на бесплатное ПЦР-тестирование на опасную инфекцию. Порядка 20 тысяч человек уже прошли эту процедуру.

«Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но, тем не менее, записи идут. Москвичи интересуются этой услугой», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что столица вернулась к показателям докоронавирусного времени на 90%.

«Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий» — подчеркнул Собянин.

Он обратил внимание на то, что власти не намерены в дальнейшем вводить новые ограничительные меры по коронавирусу. Ситуация в городе стабилизировалась, поэтому остается ждать появления вакцины и соблюдать существующие меры безопасности.

Напомним, что на прошлой неделе в Москве возобновили свою работу аттракционы, парки культуры и отдыха. Открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства.