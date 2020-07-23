Девушка пострадала при падении башенного крана в Москве

Москва, 23 июля. Девушка получила серьезные травмы из-за падения строительного крана в Москве. ЧП случилось на Комсомольском проспекте.

По имеющейся информации, пострадала 22-летняя крановщица, которая находилась в кабине башенного крана. У девушки был диагностирован закрытый перелом таза, ушиб грудной клетки и живота. В настоящее время она находится в одном из медучреждений столицы.

На месте происшествия работали экстренные службы и скорая помощь. Отмечается, что во время госпитализации девушка находилась в сознании. Известно, что на месте стройки раньше находился детский сад, однако некоторое время назад его снесли и собрались возвести там офисное здание.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах женщина получила травму из-за сброшенного с высоты 12 этажа строительного мусора. По факту случившегося назначена следственная проверка, передает РИАМО.