В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Москва, 24 июля. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен из-за грозы на территории Москвы и области 24 июля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики напомнили, что «желтый» является вторым уровнем погодной опасности и сигнализирует о потенциально опасных метеоусловиях. Отмечается, что он будет действовать в Москве и Подмосковье с 09.00 до 21.00 24 июля, потому что к региону приближается грозовой фронт, передает РИАМО.

Отмечается, что 24 июля «оранжевый» уровень погодной опасности объявления 24 июля в Тамбовской и Воронежской областях.

Метеорологи рассказали, что в столичном регионе 24 июля ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными осадками в виде дождя. Скорость юго-западного ветра будет достигать 11 метров в секунду. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 20 градусов.

Ранее сообщалось, что аномальная жара, которая стояла во Владивостоке, сменится прохладой. Столбики термометров в Приморском крае опустятся до отметки в плюс 20 градусов, передает deita.ru.