Коронавирус за сутки выявили у 608 человек в Москве

Москва, 23 июля. Коронавирус за прошедшие сутки выявлен у 608 человек в Москве. С начала пандемии общее число случаев инфицирования в городе достигло 235 971. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Отмечается, что новые случаи коронавируса также были выявлены в Московской области — 145 за сутки, передает РИАМО.

В Москве за прошедшие сутки скончались 14 пациентов. Всего жертвами опасного заболевания стали 4364 человека, успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 173 392 человека.

За минувшие 24 часа в РФ выявлено 5848 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Подчеркивается, что 27,7% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов, поправились 8277 человек.