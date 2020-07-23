В Москве за сутки выздоровели еще 453 человека с коронавирусом

Москва, 23 июля. Медики за минувшие сутки вылечили еще 453 человека с коронавирусом в Москве. С начала пандемии в столице поправились 173 392 пациента. Об этом рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, количество выздоровевших горожан продолжает увеличиваться. Ракова напомнила, что перед выпиской все пациенты прошли дополнительные обследования, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме, передает РИАМО.

В сообщении отмечается, что за прошедшие 24 часа завершили лечение еще 249 пациентов с коронавирусом в Московской области. За весь период пандемии успешно побороли опасную инфекцию и были выписаны из больниц 44 411 человек.

После выздоровления все пациенты, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации от лечащего врача. Поправившиеся горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.