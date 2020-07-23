Названы самые популярные у столичных предпринимателей онлайн‑услуги

Москва, 23 июля. Более 20 онлайн-услуг и сервисов запущено на городском портале для малого бизнеса в Москве. В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города назвали самые популярные из них.

Так, представители бизнеса чаще всего пользовались онлайн-услугой «Законодательный бизнес-дайджест», сервисом дистанционных консультаций, а также услугой «Проверка контрагентов».

«Только за первую половину этого года ими воспользовались 21,5 тысячи раз», — рассказала руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В первой половине 2020 года услугу «Законодательный бизнес-дайджест» запросили более восьми тысяч раз, сервисом дистанционных консультаций воспользовались свыше трех тысяч раз, услугу «Проверка контрагентов» запросили 2844 раза, передает РИАМО.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, в Москве активно развивают инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.