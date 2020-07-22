Собянин назначил нового главу департамента образования и науки Москвы

Москва, 22 июля. Александр Молотков возглавит департамент образования и науки Москвы вместо Исаака Калины. Об этом говорится в соответствующем указе мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее Молотков исполнял функции заместителя руководителя департамента образования и науки столицы.

«Назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы с 23 июля 2020 года», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин освободил от занимаемой должности главу департамента образования и науки Исаака Калину. Отмечалось, что он покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.