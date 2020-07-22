Собака покусала семилетнего ребенка в Красногорске

Москва, 22 июля. Собака породы хаски покусала семилетнего ребенка в Красногорске. Пес без намордника гулял во дворе одного из подмосковных домов. Об этом сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

«Ребенок госпитализирован в детскую хирургию КГБ №1 с множественными травмами лица, ему оказана первичная помощь», — сообщила Хаймурзина.

Во время нападения ребенок катался на самокате во дворе дома. Собака набросилась на него, повалила на землю и укусила за щеку. Прохожие отогнали животное, после чего вызвали медиков и полицию, передает РИАМО.

Хаймурзина сообщила, что в настоящий момент медики готовят мальчика к операции.

В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители. Хозяйка животного установлена. Сама собака будет помещена в карантин специалистами министерства сельского хозяйства и продовольствия.