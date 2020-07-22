Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с ее женихом

Москва, 22 июля. Убитая в Москве 27-летняя невеста постоянно ссорилась со своим женихом, однако пара быстро возобновляла отношения. Об этом свидетельствует переписка между возлюбленными, которую опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В закрытом аккаунте в социальных сетях девушка писала, что окончательно обрывает связь со своим парнем, однако потом признавалась ему в любви и просила «начать все сначала».

«Я чувствую, что мы сможем все вместе, все прожить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, нужно бороться», — говорится в записи от 27 мая.

По имеющейся информации, уже на следующий день девушка обратилась в медучреждение, потому что была в очередной раз избита своим женихом. Стоит отметить, что сам молодой человек неоднократно извинялся за свои слова в адрес возлюбленной и говорил, что она не заслужила подобного отношения к себе.

Напомним, что тело 27-летней девушки с многочисленными гематомами и обезображенным лицом было обнаружено 21 июля. Оно находилось в квартире молодого человека, за которого погибшая должна была выйти замуж 8 августа. В настоящее время жениха разыскивают. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.