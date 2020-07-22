Убитая в Москве 27-летняя невеста неоднократно жаловалась на побои

Москва, 22 июля. Убитая за несколько недель до собственной свадьбы 27-летняя москвичка регулярно жаловалась подруге на побои от своего избранника. Напомним, что безжизненное тело девушки было обнаружено накануне в московской квартире ее жениха.

Отмечается, что в конце мая девушка звонила своей подруге, чтобы посоветоваться. Она не знала, как ей сообщить в полицию о том, что парень избивает ее. Девушка даже посетила больницу, где специалисты выдали ей справку о побоях. Однако вскоре пара помирилась и она не стала писать заявление в правоохранительные органы.

Возлюбленный девушки регулярно избивал ее. Об этом она писала в своем Twitter, однако девушка удалила все посты с жалобами после того, как пара примирилась.

Напомним, что тело 27-летней девушки с многочисленными гематомами и обезображенным лицом было обнаружено 21 июля. Оно находилось в квартире молодого человека, за которого погибшая должна была выйти замуж 8 августа.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили, что последний раз молодые люди заходили в подъезд дома в ночь на 19 июля. В настоящее время жениха разыскивают. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.