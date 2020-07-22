Движение в районе улицы Ильинка в Москве перекрыли из-за пиццы

Москва, 22 июля. Подозрительным предметом, из-за которого было перекрыто движение в районе улицы Ильинка в Москве, оказалась сумка с пиццей. Ее хозяин объявился вскоре после прибытия саперов. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

К настоящему моменту движение уже восстановлено. Ранее сообщаюсь, что пешеходное и транспортное движение было перекрыто в районе дома №12/2. Определенные подозрения у специалистов вызвала бесхозная сумка. Место ее обнаружения было оцеплено, передает РИАМО.

Позднее отмечалось, что специалисты силовых структур обезвредили при помощи водяной пушки подозрительный предмет, его остатки увезли на исследование.

При этом на опубликованных в Сети кадрах видно, что сапер подходит к сумке, извлекает неопознанный предмет и уходит. Спустя пару минут к пустой сумке подходит неизвестный молодой человек, забирает ее и удалятся в неизвестном направлении.