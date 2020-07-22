Дерипаска заявил о необходимости остановить расширение Москвы

Москва, 22 июля. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что необходимо прекратить расширение Москвы. Об этом миллиардер заявил в интервью BFM.ru.

Дерипаска обратил внимание на то, что период пандемии, когда столица оказалась отрезана от других российских регионов, показал, что необходимо создать резервный пункт для управления страной. Он считает, что в Москве сосредоточено слишком много ресурсов, передает URA.RU.

«Стало понятно: нужно как-то остановиться с расширением Москвы», — заявил бизнесмен.

Напомним, что Москва и Подмосковье первыми ввели строгие ограничения по коронавирусу. На время пандемии были оперативно закрыты парки и детские площадки, а также был введен режим строгой самоизоляции.