Власти опровергли информацию о росте заболеваемости коронавирусом в Москве

Москва, 22 июля. Департамент здравоохранения опроверг информацию о том, что в июне произошел всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве. Недостоверная информация в том числе и о росте смертности в столице была опубликована ранее в Сети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Информация о росте числа умерших неверна, а значит, искажена информация и о том, что в Москву идет новая вспышка вируса», — говорится в сообщении.

Ранее в ряде СМИ были опубликованы сообщения о том, что данные о смертности среди пациентов с коронавирусом свидетельствуют о росте заболеваемости в городе начиная с 6 июня, а также о том, что в столице ожидается вторая волна пандемии, передает «Парламентская газета».

«С 6 по 24 июня больше чем в два раза снизилось число заболевших, а уровень прироста в июне стабильно имел отрицательные показатели», — подчеркнули в ведомстве.

В департаменте сообщили, что за месяц число новых пациентов сократилось на 45,9%.

Напомним, что в столице за минувшие 24 часа выявили 638 случаев коронавируса. Общее число случаев опасной инфекции достигло 235 363.