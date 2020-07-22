Ограничения на вход в парк Горького и «Музеон» будут действовать с 24 июля в Москве

Москва, 22 июля. Ограничения на вход будут действовать в парке Горького и в «Музеоне» 24 июля из-за проведения традиционного выпускного для школьников в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парка.

Ранее заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила о том, что власти приняли решение провести торжественные мероприятия для выпускников 24 июля.

«Все входы в партерную часть Парка Горького (от арки главного входа и до Андреевского моста) будут закрыты с 6.00 часов 24 июля до 14.00 25 июля», — говорится в сообщении.

Также для посетителей ограничат вход в «Музеон». Попасть на его территорию с Крымского вала нельзя будет с 6.00 24 июля до 8.00 25 июля. Подчеркивается, что горожане все же смогут прогуливаться по «Музеону».

«Попасть на его территорию можно будет со стороны Голутвинского и Мароновского переулков. Ограничения не распространяются и на две другие территории парка – Нескучный сад и Воробьевы горы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что парковочная зона возле арки главного входа также будет закрыта с 22 июля с 20.00 до 8.00 25 июля.