ФК «Химки» примет участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги

Москва, 22 июля. Подмосковный футбольный клуб «Химки» принял решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Терюшков напомнил, что игроки подмосковного клуба завоевали право на повышение в классе по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игры в рамках первенства ФНЛ были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса, однако «Химки» успели заслужить право вернуться в РПЛ в новом футбольном сезоне.

«Химки» идут в премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», — сообщил Терюшков

Ранее министр говорил, что футбольный клуб примет окончательное решение по поводу лиги, в которой они будут в дальнейшем выступать, после полуфинала Кубка России.

Напомним, что 19 июля подмосковный клуб в полуфинале турнира обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1. Теперь им предстоит финальная встреча с петербургским «Зенитом». Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.