В Москве мужчина два года насиловал несовершеннолетнюю дочь

Москва, 22 июля. Правоохранители задержали мужчину, который в течение нескольких лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Об этом Федеральном агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, мужчина 1968 года рождения в период с 1 октября 2018 года по 14 марта 2020 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери 2003 года рождения. В сообщении подчеркивается, что подозреваемый неоднократно применял к ней физическую силу.

Мужчина задержан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.