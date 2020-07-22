Московская школьница выпала с восьмого этажа и приземлилась на иномарку

Москва, 22 июля. Шестиклассница выпала из окна восьмого этажа и упала на припаркованную у подъезда дома иномарку в Москве. Девочка получила множественные травмы и была госпитализирована. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, инцидент произошел ночью 21 июля на Ленинском проспекте. Пострадавшая упала с высоты восьмого этажа. Прибывшие на месте происшествия медики зафиксировали множественные травмы, шестиклассницу доставили в отделение реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося.