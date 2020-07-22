Невесту убили накануне свадьбы в Москве

Москва, 22 июля. Безжизненное тело 27-летней невесты обнаружили за несколько дней до свадьбы в квартире жениха в центре Москвы. В настоящее время на месте происшествия работают представители Следственного комитета РФ. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник.

По имеющейся информации, тело девушки было найдено будущей свекровью спустя двое суток после наступления смерти. При этом отмечается, что на теле погибшей имелись гематомы, лицо было обезображено, а череп проломлен.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту случившегося. В настоящее время полицейские разыскивают женика погибшей девушки. Пара должна была пожениться 8 августа.