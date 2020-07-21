В Москве умерли 19 пациентов с коронавирусом

Москва, 21 июля. За минувшие сутки от COVID-19 в Москве умерли 19 человек. Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — информирует штаб.

В общей сложности от коронавируса умерли 4 450 жителей столицы.

Днем ранее RT сообщало, что в Москве за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19.

Общее число пациентов с коронавирусом в России достигло 783 тыс. человек. Более 562 тыс. россиян справились с инфекцией, еще 12,5 тыс. заболевших скончались.