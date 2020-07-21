Гидрометцентр рассказал, когда в Московский регион вернется тепло

Москва, 21 июля. Долгожданное летнее тепло вернется в Московский регион на последней неделе июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на этой неделе температура днем будет несколько ниже нормы — около 19–20 градусов. Однако ожидаются теплые ночи — термометры покажут 11–15 градусов.

Вильфанд уточнил, что жителям Москвы и Подмосковья стоит ждать облачную погоду с осадками, но вовсе «не сумасшедшими». Кроме того, начнет понижаться давление воздуха.

«Начиная с воскресенья, 26 июля, начинает расти давление, уменьшается вероятность осадков и начинает расти температура»,— цитирует эксперта «Ридус».

Вильфанд заверил, что жаркая погода с температурой воздуха выше 25 градусов придет в Московский регион в конце месяца.

Синоптики ранее предупредили о сильных дождях с градом, которые обрушатся на Вологодскую, Костромскую и Владимирскую области во вторник. Грозы пройдут также и в Пермском крае.

А вот жаркая погода, по словам Вильфанда, ждет жителей юга Западной Сибири. В Омской, Новосибирской, Кемеровской областях на этой неделе столбики термометров поднимутся до отметки в 35 градусов.