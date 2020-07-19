«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Москва, 19 июля. Гидрометцентр объявил в воскресенье в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — цитирует специалистов РИА Новости.

Предупреждение о грозе в Москве и Подмосковье действует с 09.00 до 21.00 19 июля.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что на большей части страны погода в августе будет в пределах климатической нормы. Теплее обычного месяц ожидается на севере Западной Сибири. Прохладнее — будет на юге европейской части России.