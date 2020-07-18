Собянин считает, что мероприятия в честь Дня города в Москве пройдут по расписанию

Москва, 18 июля. Праздничные мероприятия ко Дню города в Москве в текущем году пройдут по расписанию, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая», — рассказал градоначальник.

Собянин также заявил, что день рождения города станет первым фестивалем в столице после пандемии коронавируса, передает Kp.ru.

Напомним, что по данным оперативного штаба, коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 578 жителей Москвы. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 232 954.

При этом отмечается, что за прошедшие 24 часа опасную инфекцию в столице побороли 543 пациента. С начала пандемии выздоровели 170 180 человек. Количество поправившихся горожан с каждым днем увеличивается.