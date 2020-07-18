Василенко: Профессию барбера породило желание мужчин выглядеть персонифицированно



Во время самоизоляции жители Москвы активно пользовались возможностью вызова на дом барбера. Согласно исследованию, проведенному компанией «Бородач», 65% из тех, кто во время действия ограничительных мер пользовался услугами парикмахера, вызывали барбера на дом. Это говорит о растущей популярности такого рода услуг.

Барбер — это не только борода. Это вообще мужской стиль — голова, борода, все, что касается стрижки. Примерно лет пять назад это стало сильным трендом, возникшим как протест против единого образа мужчины.

Пять лет назад пошел сильный мейнстрим, когда мужчины начали наверное впервые поголовно следить за своим стилем после 90-х, после эпохи СССР. Ушло понимание того, что мужчина должен быть набок причесан и идеально выбрит. Это была такая стандартная форма, которой придерживались административные служащие, сотрудники правоохранительных органов и т. д.

Потом люди начали персонифицироваться. Они находили свои образы, свои картинки, хотели выглядеть как всемирно известные звезды.

На этой волне популярность приобрели барбершопы. Дело в том, что до этого любой салон красоты больше делал акцент на женскую аудиторию, которая традиционно больше и платежеспособнее. Когда в салоне красоты есть мужской и женский зал, либо просто общий зал, большее количество мастеров делают фокус на изучение и совершенствование именно женских стрижек.

Барбершопы и сама профессия барбера появились как специализация исключительно на мужском внешнем виде — на мужской стрижке, на бородах — их моделировании, популярном у молодежи колорировании и на королевском бритье.

То есть желание мужчин выглядеть персонифицированно и породило этот тренд, эту монокухню. Мужчины стали более избирательны.