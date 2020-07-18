В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва, 18 июля. В Москве за минувшие сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в Москве достигло 4285. Днем ранее сообщалось о 13 умерших.

В России, по данным на 17 июля, в общей сложности диагноз COVID-19 был подтвержден у 759 203 человек. С начала эпидемии в России от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 12 123 пациента (1,6%), передавал RT.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 60% жителей столицы обладают коллективным иммунитетом к коронавирусу.

Градоначальник также исключил возможность закрытия границ города для приезжих, поскольку это «абсолютно бессмысленно». Он напомнил, что Москва — крупнейший транспортный хаб страны, и вопрос здесь не только в туристах. Миллионы людей постоянно приезжают в столицу на работу, уезжают в командировки и так далее.

Добавим, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в пятницу сообщил, что официальная статистика демонстрирует, что все российские регионы миновали пик заболеваемости COVID-19, и на данный момент эпидемия находится в стадии угасания.