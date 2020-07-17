Собянин рассказал, что помогло Москве не упасть в финансовую яму во время пандемии

Москва, 17 июля. Эпидемия коронавируса повлияла на Москву больше, чем нефтяной кризис. Но созданные заранее резервы помогли столице справиться в период самоизоляции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин в интервью KP.RU отметил, что во время нефтяного кризиса вслед за ценами на нефть упали доходы и экономическая активность на мировых рынках. Однако коронавирус нанес куда более ощутимый ущерб: закрылись гостиницы, турбизнес, общепит, торговля, простаивали промышленные предприятия, стройки.

«Это касается каждого из нас и города в целом», — подчеркнул градоначальник.

Не упасть в финансовую яму Москве помог запас прочности, который город создавал в последние годы.

«У Москвы ведь нет громадного резервного фонда, нам никто денежек не подкинет и не напечатает. Но за счет хоть и небольшого запаса по-прежнему четко выплачиваем бюджетникам зарплату», — отметил Собянин, добавив, что город продолжает выделять дополнительные средства для борьбы с пандемией (реконструкция больниц, создание новых отделений, закупка лекарств и средств защиты).

По данным столичного оперативного штаба на 17 июля, за сутки было подтверждено 575 новых случаев заражения коронавирусом. Число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад. В оперштабе подчеркнули, что «уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный».

В общей сложности в Москве за время пандемии было выявлено 232 376 случаев заражения COVID-19, скончались 4271 пациентов.

Вместе с тем накануне премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что обстановка с коронавирусом в России улучшается, а страна прошла пик заболеваемости, однако не стоит расслабляться. Премьер подчеркнул, что ситуацию необходимо держать контролем, передавал RT.