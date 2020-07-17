В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Москва, 17 июля. Жаркая погода еще вернется к жителям Москвы и Подмосковья, но даже та, что установилась сейчас, тоже является летней, поскольку температура колеблется в пределах нормы. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Та погода, которая сейчас, — тоже летняя. Пугаться не надо, это наше северное лето. И нужно быть благодарными за то, что у нас было очень много тепла и в июне, и в первой половине июля», — отметила она в интервью «Ридусу».

По словам Макаровой, наблюдаемое похолодание является кратковременным, пока у жителей региона появилось «время, когда можно подышать свежим воздухом», поскольку атмосфера в период снижения температуры очищается.

Однако неблагоприятные последствия такой погоды тоже есть, не скрыла эксперт. К ним относятся избыточная увлажненность почвы и высокий уровень воды в водоемах. Все это усложняет хозяйственную деятельность.

«В пятницу в Москве температура воздуха составит +19…+21°C, в Подмосковье столбик термометра достигнет +17…+22°C. В субботу местами ожидается небольшой дождь. Днем в столице +20…+25°C, в Подмосковье +17…+22°C. Ночью в Москве +12…+14°C. Ветер сохраняется западный, северо-западный 5—10 метров в секунду. В воскресенье днем местами может пройти дождь, гроза. В Москве температура воздуха +21…+23°C», — поделилась ближайшим прог нозом Макарова.

Она уточнила, что прохладная погода сохранится в столичном регионе до вторника, 21 июля.

В последние дни в Москве и Подмосковье установилась пасмурная погода. За минувший четверг в области выпало до 5 миллиметров осадков, а в ночь на пятницу — до 4 миллиметров. В столице за сутки выпало 2 миллиметра осадков, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

Специалисты Московской областной аварийно-восстановительной службы ликвидируют последствия непогоды на территории Подмосковья в связи с выпадением более 60% месячной нормы осадков, пишет «Подмосковье сегодня». Ведутся работы по ликвидации подтоплений на нескольких пострадавших территориях.