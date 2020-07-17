Собянин рассказал, когда в Москву вернутся иностранные туристы

Москва, 17 июня. Туристический поток из других государств возобновится в Москве уже осенью-зимой. Таким прогнозом поделился мэр столицы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, иностранных туристов в этом году будет намного меньше, чем обычно. Собянин отметил, что Москва получала от туристической отрасли налогов на сумму около 120 млрд рублей в год.

«Плюс огромное количество организаций малого, среднего бизнеса, которые занимались обслуживанием туристов, туристическим бизнесом. Для нас это очень важно», — говорит мэр столицы.

По его словам, власти Москвы делают все возможное для восстановления туристического бизнеса. Собянин считает, что несмотря на все трудности, ситуация с коронавирусом дает отечественному турбизнесу шанс окрепнуть и осознать свои достоинства и возможности.

Ранее Сергей Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу, передает RT. Он отметил, что в Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от COVID-19. По его словам, в столице выполняется около 70 тыс. тестов на коронавирус в сутки, что является одним из самых высоких показателей в мире. Собянин подчеркнул, что Москва выходит из режима ограничений постепенно уже на протяжении двух месяцев, за это время не было зафиксировано резких скачков роста числа инфицированных.