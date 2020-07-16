Суд арестовал четырех фигурантов дела о торговле детьми

Москва, 16 июля. Басманный суд вынес решение о помещении под арест до 14 сентября Кирилла Анисимова, Владислава Мельникова и Романа Емашева, которые являются фигурантами дела о торговле детьми. Кроме того, под домашний арест была отправлена Татьяна Блинова. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Ирину Морозову.

Как заявил ранее адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы фигурантов дела, среди родителей этих детей есть «высокопоставленные должностные лица иностранных государств».

«Не секрет, что экстракорпоральным оплодотворением пользуются не очень здоровые и пожилые люди. Редко, но бывает, что рождается ребёнок с отклонениями и умирает, но это не повод для массовых арестов врачей и лишения семерых детей их законных родителей, среди которых высокопоставленные должностные лица иностранных государств», — заявил он.

Напомним, 23 июня в одной из московских квартир медработники, которые осуществляли осмотр одного из новорожденных, нашли пятерых младенцев в сопровождении лишь двух женщин, гражданок КНР. Помимо этого в квартире были обнаружены однотипные инструкции на китайском языке, предположительно касающиеся обращения с малышами.

Самому младшему из детей оказалось всего шесть дней, старшему — около полугода. Сама квартира больше напоминала частный интернат для новорожденных. Один из найденных детей был мертв. Ход расследования контролируется лично московским прокурором Денисом Поповым.