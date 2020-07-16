Собянин прокомментировал слухи о занижении статистики по COVID-19 в Москве

Москва, 16 июля. Реальную ситуацию с заболевшими и умершими от коронавируса в Москве скрыть невозможно, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, комментируя слухи о возможном занижении статистики по коронаврусу.

В интервью KP.RU мэр Москвы прокомментировал слухи о том, что столичные власти якобы занижали статистику по числу заразившихся COVID-19.

« А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 километров. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — ответил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что реальные данные о смертности скрыть невозможно. По его словам, «цифры легко сравнить с данными за прошлые годы». Московские власти открыто публикуют все данные.

«Благодаря этому люди начали понимать, что существует реальная опасность, стали ответственно соблюдать карантин, самоизоляцию, носить маски и перчатки», — добавил он.

Ранее в интервью Собянин отметил, что Москва выходит из режима ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, постепенно уже на протяжении двух месяцев, резких скачков нет. Он допустил, что на некоторых москвичей открытие летних веранд и возможность выйти на улицу из самоизоляции произвели «вау-эффект». Однако Собянин считает, что это решение было абсолютно правильным.

В четверг стало известно, что первая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, прошла успешно, а вторая завершится 3 августа. В России в нынешнем году произведут 30 миллионов доз препарата от COVID-19. При необходимости это число увеличат до 50 миллионов.