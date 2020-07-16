Собянин объявил об открытии записи на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус

Москва, 16 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии электронной записи на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус нового типа в поликлиниках столицы.

С конца мая по поручению градоначальника любой желающий может по предварительной записи сдать анализ на антитела. В московских поликлиниках проводят бесплатный ИФА-тест.

А теперь появилась возможность провериться на COVID-19 и с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для исследования медики берут мазок из ротоглотки и носа.

«Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед. По возможности мы будем расширять такие услуги», — цитирует Собянина KP.Ru.

Мэр уточнил, что в Москве в настоящее время делают в два раза больше тестов, чем в других регионах России. В день проводится порядка 70 тысяч исследований — это одна из самых высоких цифр в мире, обратил он внимание.

Собянин напомнил, что при ИФА-тестах оплачивает забор крови и доставку проб в лаборатории работодатель, а не сотрудник. Исследование же делается бесплатно.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в России зафиксировано свыше 752 тысяч случаев COVID-19. Более 531 тысячи пациентов выздоровели, около 11 тысяч скончались.

Первая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, прошла успешно, а вторая завершится 3 августа нынешнего года. Планируется производство 30 миллионов доз препарата в 2020 году. Полностью вакцинация россиян может быть завершена в начале следующего года.