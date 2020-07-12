Экстрасенс рассказал, где загадывать желания в Москве

Москва, 13 июля. Экстрасенс Михаил Филоненко считает, что желание может исполниться, если его загадать в «правильном месте».

Участник телепроекта «Битва экстрасенсов» назвал места в Москве, где можно загадать желания. Отправлять запросы во Вселенную нужно в «местах силы».

Среди мистических локаций в российской столице находится церковь на Проспекте мира, 140. Но к храму нужно подходить со стороны Ракетного бульвара. Там находятся три дерева, к ним можно прикоснуться и попросить у Вселенной.

Второе место — парк на улице Константинова, Чтобы желание сбылось, нужно проходить мимо мемориала и держать в голове желаемое, отметил эксперт.

Если человек хочет разбогатеть, то ему стоит отправиться на бывший Тимирязевский рынок. Обычно туда ходят люди, которым нужна финансовая помощь. И это необычное место «работает», помогая тому, кто просит, резюмировал Филоненко.

Ранее сообщалось, что астрологи предсказали трем знакам зодиака удачу в финансовых делах во второй половине июля. Это лучшее время, чтобы начать новый бизнес.