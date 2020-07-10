Собянин заявил об отсутствии угрозы второй волны коронавируса в Москве

Москва, 10 июля. Вторая волна коронавирусной инфекции маловероятна в ближайшее время в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Собянин также рассказал, что у горожан за время пандемии выработался коллективный иммунитет, который позволяет властям поэтапно снимать существующие ограничения, введенные ранее.

«Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора, вижу, что мы все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — заявил Собянин.

Ранее столичный градоначальник говорил, что ситуация с коронавирусом на территории города может иметь отклонения, однако они не будут иметь никакого существенного влияния на общую картину.

«Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна», — заявил Собянин.

Кроме того, мэр столицы выразил уверенность, что к началу осени текущего года будет доступна вакцина от опасной инфекции, что позволит защитить жителей столицы.

Напомним, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2.