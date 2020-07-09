В Москве за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19

Москва, 9 июля. В Москве за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 4 087. Днем ранее сообщалось о смерти 32 пациентов.

Ранее стало известно, что в Москве с 13 июля стартует очередной этап снятия введенных из-за COVID-19 ограничений. В частности, отменяется обязательный масочный режим на улицах, ограничения на работу парков культуры и отдыха, снимается запрет на очную форму занятий в общеобразовательных учреждениях и другое, передавал RT.

Если позитивные тенденции сохранятся, с 1 августа могут открыться театры, концертные залы и кинотеатры, при этом их заполняемость не должна будет превышать 50%.

По официальным данным ВОЗ на 9 июня, во всем мире зарегистрировано 11 874 226 инфицированных COVID-19 и 545 481 летальных исходов. За сутки коронавирусом заразились 204 967 человек и скончались 5 575 пациентов.

Первое место по распространению коронавируса занимает регион Северной и Южной Америки: 6 125 802 инфицированных, 272 606 погибших. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 973 695.