Подмосковье вошло в топ-5 регионов РФ по инвестпривлекательности

Москва, 9 июля. Московская область заняла пятую строчку рейтинга инвестпривлекательности регионов по версии АСИ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что регион поднялся с 22-го места на пятое. Это большой шаг вперед, который был невозможен без работы над улучшением инвестиционного климата.

«Для нас экономика, инвестиционный климат — все это определяющие вещи», — отметил Воробьев, его слова передает телеканал «360».

В каждом городе Московской области должен быть собственный индустриальный парк. Это главный ориентир для властей региона, добавил губернатор.

Он выразил надежду, что в следующем году Подмосковью удастся улучшить свои позиции в рейтинге АСИ.