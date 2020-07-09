В московском метро снизят цену на проезд по фиолетовой ветке

Москва, 9 июля. Поездка в московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской линии — по «фиолетовой» ветке — в сентябре вне часа пик будет стоить дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Эксперимент начнется с осени и продлится от 8 до 10 месяцев. При этом он не будет обязательным, и каждый пассажир сможет самостоятельно определиться с удобством передвижения.

«Сейчас мы рассматриваем два сценария — скидка [на проезд] 30% или скидка 50%. Выбор удобного времени для поездок остается за пассажирами», — цитирует «РИАМО» заместителя мэра Москвы, главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова.

По его словам, сниженная цена на проезд — распространенная мировая практика, которая встречается, в частности, в Сингапуре.

Ликсутов отметил, что в этом вопросе важна поддержка работодателей. Нужно понять: готовы ли они сдвигать время начала рабочего дня или вводить удаленный формат работы. В случае одобрения на аналогичные меры, по его словам, могли бы пойти и образовательные организации.

Глава транспортного департамента также уточнил, что эксперимент поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что на семи станциях столичного метро, включая те, что расположены по Таганско-Краснопресненской линии, проведут ремонт путевых стен. Новая облицовка будет сочетаться с дизайном всей станции, пишет «Вечерняя Москва». Работы будут организованы на станциях «Спортивной», «Таганской», «Волгоградском проспекте», «Молодежной», «Новых Черемушках», «Речном вокзале» и «Третьяковской».