Знаменитный джазовый пианист скончался в Москве

Москва, 9 июля. Известный пианист Николай Капустин скончался в своей квартире в Москве, композитору было 82 года.

У музыканта был подтвержденный коронавирус. Капустин ушел из жизни вечером 2 июля, но его смерти стало известно только сейчас.

Композитор написал более 160 произведений для фортепиано, скрипки, клавишных инструментов. Его музыка записывалась на студиях «Мелодия» и Triton.

Произведения русского композитора виртуозно играли Марк-Андре Амлен, Стивен Осборн, Людмил Ангелов, Масахиро Каваками, пишет KP.Ru.

Сын Капустина не пошел по стопам отца, а занялся наукой. Он работает в одном из университетов в США.

Николай Капустин всегда был окружен талантливыми соотечественниками. В юности он подружился с будущим режиссером Андреем Кончаловским.

Пианист ютился в общежитии и отец Кончаловского — Сергей Михалков пригласил Капустина жить в их доме. Это событие стало поворотным в судьбе Капустина.

В доме Михалкова он познакомился с джазменом Олегом Лундстремом, который повлиял на его творчество.