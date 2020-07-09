Москва, 9 июля. Минсоцразвития Московской области сообщает, что социальную доплату к пенсии получают более 162 тысяч жителей Подмосковья.

«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году доведена до уровня 9 908 рублей, ее получают более 162 760 человек», — рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она отметила, что граждане, претендующие на получение доплаты к пенсии, должны быть неработающими и иметь регистрацию в Московской области по месту жительства или пребывания. Доплата назначается жителям Подмосковья, получающим пенсию в области, но ее размер с учетом суммы материального обеспечения не должен превышать величину прожиточного минимума пенсионера.

Выплаты назначаются гражданам, получающим пенсию по старости, за выслугу лет, по инвалидности или по потере кормильца. Доплата назначается также жителям региона, потерявшим кормильца и достигшим возраста 18 лет, в случае, если они обучаются на очной форме по основным образовательным программам, до окончания обучения или достижения ими возраста 23 лет.

Ранее стало известно, что работающие пенсионеры в России получат прибавку к пенсии в августе. Начисление новых льгот начнется с 1 августа, оно коснется только пенсионеров старше 75 лет. Ранее увеличение пенсий полагалось лишь тему, кому исполнилось 80.

Для работающих пенсионеров предусмотрен перерасчет пенсий с учетом пенсионных баллов, накопленных за прошлый год. Из стоимость составляет 93 рубля за один балл. Для повышения пенсии можно использовать до трех накопленных баллов, максимальная прибавка таким образом составит 279 рублей.