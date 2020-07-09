В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

Москва, 9 июля. За минувшие сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 32 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в Москве достигло 4 059. Днем ранее сообщалось о смерти 28 пациентов.

Ранее в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщи, что сегодня углубленная работа ведется по 17 перспективным вакцинам от коронавируса нового типа. При этом министр подчеркнул, что каждый житель России сможет самостоятельно решить, будет ли он прививаться против COVID-19. По его словам, вакцинация будет добровольной.

По данным на 8 июля, в России общее число зараженных составило более 700 тысяч. За весь период пандемии по России умерло 10 667 человек, передавал RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что ситуация с коронавирусом в России дает повод для оптимистичных прогнозов, но в некоторых регионах динамика пока не очень позитивная. Представитель Кремля добавил, что решения об ужесточении ограничений могут принимать в правительственном штабе.