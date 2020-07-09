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Несколько домов в подмосковной Рузе смыло после прорыва дамбы

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Несколько домов в подмосковной Рузе смыло после прорыва дамбы

Москва, 9 июля. В подмосковном городе Руза объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщается, после дождей там разлилась река Горенка, что привело к прорыву дамбы. Об этом сообщил в Instagram мэр городского округа Николай Пархоменко.

«Жители частного сектора оповещены и эвакуированы. Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу. В первые же минуты был смыт частный дом №9 по улице Красноармейской. Люди не пострадали. Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц», — написал он.

По его словам, были эвакуированы 52 человека, включая семерых детей. Сейчас на подтопленной территории работают 16 единиц техники и 60 специалистов спасательных служб. Кроме того, ведут дежурство ОВД, МЧС и ГИБДД, уже развернуты два штаба.

Пархоменко предупредил, что возможен второй удар потока воды. Он призвал не поддаваться панике и не распространять слухи.

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Источник: Instagram Николая Пархоменко
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