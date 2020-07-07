Вильфанд предупредил москвичей о смертельной опасности смерчей

Москва, 7 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил прогнозы своих коллег относительно возможности появления в Центральной России смерчей.

Ранее синоптики сообщили, что аномальная жара и нестабильная атмосфера могут привести к тому, что в Москве и ближайших областях пройдут не только привычные ливни с градом и грозы, но сформируются локальные смерчи.

Вильфанд в беседе с радио Sputnik подчеркнул, что шанс появления смерча в России в тысячу раз меньше, чем в США, где это привычное явление.

«Это связано с тем, что в умеренных и низких широтах США формируется зона столкновения теплых воздушных масс с континента и прохладных воздушных масс со стороны океана. Смерчи над Северной Америкой в тысячу раз чаще, чем над территорией нашей страны», — отметил метеоролог.

Вильфанд предупредил москвичей, что наблюдение за этим погодным явлением может быть опасным и призвал не снимать смерчи на мобильные телефоны.

«Люди так легко и непринужденно говорят о том, что стоит отойти подальше и посмотреть на смерч, что меня оторопеть берет. Это страшнейшее явление, это убийственное явление. Когда смерч, нужно не просто в доме находиться, а спуститься в подвал», — подчеркнул специалист.

В ряде российских регионов наступает аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, высокие для этого времени года температуры будут наблюдаться практически всю неделю, передавал RT. В Волгоградской области температура может достигнуть +42 °С, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии ожидается до +38 °С. При этом июнь 2020 года замкнул первую тройку самых теплых первых месяцев лета за всю историю метеонаблюдений.